Госдолг Украины достиг рекордных 136,35 миллиарда долларов

Совокупный государственный долг Украины достиг рекордных $136,35 млрд, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на украинский минфин.

По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на $2,72 млрд. Из них государственный и гарантированный государством внешний долг - 68,04% от общей суммы совокупного долга или $92,77 млрд. Совокупный государственный внутренний долг составляет 31,96% или $43,57 млрд/

Lолговая нагрузка на Украину остается значительной. Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в $137,5 млрд.