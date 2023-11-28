28 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Путин призвал предпринимателей вкладываться в Россию

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Всемирного русского народного собора, в которой он принял участие в режиме видеоконференции, призвал предпринимателей вкладываться в Россию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, используя для этого "принципиально новые инструменты".

"Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров – и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится сильнее и сувереннее, становится менее зависим от всех компонентов сегодняшнего мироустройства", - заявил президент.

Он подчеркнул, что суверенное развитие страны, экономики, бизнеса и социальной сферы - несет благополучие всем гражданам, создает достойные условия для жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта во всех регионах страны.

Теги: Путин, предприниматели, бизнес


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