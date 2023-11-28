28 Ноября 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Расширить производство бронежилетов предприятию из Астрахани помогает господдержка региональных властей

ООО «Камызякское экспериментальное предприятие» расширяет производственные мощности в Астраханской области до 2,8 тысячи квадратных метров. Средства на строительство новых цехов предоставил Фонд развития промышленности региона в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

Производственные мощности предприятия осмотрели министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский, руководитель агентства по занятости населения региона Рамиз Азизов.

«КЭП выпускает бронежилеты и другое защитное обмундирование. Работа идет ускоренными темпами. Фабрика за январь-сентябрь этого года уже в три раза увеличила объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и количество рабочих мест, со 105 до 160. Потребность в кадрах еще есть», — отметил Илья Волынский.

Он добавил, что благодаря решению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина ежегодно докапитализируется Фонд развития промышленности региона, что позволяет оказывать финансовую поддержку местным предприятиям. Помощь получило и КЭП. Компании предоставлены два льготных займа: на закупку сырья, материалов и на строительство собственных цехов (сейчас фабрика действует на арендуемой территории).

производство бронежилетов(2023)|Фото: astrobl.ru

«Огромное спасибо администрации региона, Минпромторгу области. Благодаря их поддержке мы начали возведение цеха, площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Деньги нужны были большие и сразу. Через Фонд развития промышленности Астраханской области мы получили заем в 30 миллионов рублей под 1 % годовых на 7 лет. Это очень комфортные для нас условия», — сообщил генеральный директор КЭП Владимир Карпов.

Он добавил, что цеха планируется ввести в эксплуатацию к концу первого полугодия 2024 года. Новые площади позволят нарастить объем производства на 70-80 %, создать новые рабочие места.

стройка(2023)|Фото: astrobl.ru

Рамиз Азизов отметил, что предприятию будет оказана поддержка агентства по занятости населения региона в части подбора персонала.

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, его курирует министерство промышленности, торговли и энергетики региона. Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1-3 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 0,5 до 50 миллионов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Предприятия Астраханской области при содействии регионального фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд находится по адресу: город Астрахань, улица Кирова, 19, 3 этаж («Атриум»). Связаться с его специалистами можно по тел.: +7 (8512) 666-114.

Федеральный проект «Выбирай свое» партии «Единая Россия» решает задачи обеспечения продовольственной и технологической безопасности, он призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению.

Теги: бронежилеты, господдержка, игорь бабушкин, новые рабочие места


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