Расширить производство бронежилетов предприятию из Астрахани помогает господдержка региональных властей

ООО «Камызякское экспериментальное предприятие» расширяет производственные мощности в Астраханской области до 2,8 тысячи квадратных метров. Средства на строительство новых цехов предоставил Фонд развития промышленности региона в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия».

Производственные мощности предприятия осмотрели министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский, руководитель агентства по занятости населения региона Рамиз Азизов.

«КЭП выпускает бронежилеты и другое защитное обмундирование. Работа идет ускоренными темпами. Фабрика за январь-сентябрь этого года уже в три раза увеличила объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и количество рабочих мест, со 105 до 160. Потребность в кадрах еще есть», — отметил Илья Волынский.

Он добавил, что благодаря решению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина ежегодно докапитализируется Фонд развития промышленности региона, что позволяет оказывать финансовую поддержку местным предприятиям. Помощь получило и КЭП. Компании предоставлены два льготных займа: на закупку сырья, материалов и на строительство собственных цехов (сейчас фабрика действует на арендуемой территории).

«Огромное спасибо администрации региона, Минпромторгу области. Благодаря их поддержке мы начали возведение цеха, площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Деньги нужны были большие и сразу. Через Фонд развития промышленности Астраханской области мы получили заем в 30 миллионов рублей под 1 % годовых на 7 лет. Это очень комфортные для нас условия», — сообщил генеральный директор КЭП Владимир Карпов.

Он добавил, что цеха планируется ввести в эксплуатацию к концу первого полугодия 2024 года. Новые площади позволят нарастить объем производства на 70-80 %, создать новые рабочие места.

Рамиз Азизов отметил, что предприятию будет оказана поддержка агентства по занятости населения региона в части подбора персонала.

Учредителем Фонда развития промышленности региона выступает Астраханская область, его курирует министерство промышленности, торговли и энергетики региона. Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1-3 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 0,5 до 50 миллионов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Предприятия Астраханской области при содействии регионального фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Фонд находится по адресу: город Астрахань, улица Кирова, 19, 3 этаж («Атриум»). Связаться с его специалистами можно по тел.: +7 (8512) 666-114.

Федеральный проект «Выбирай свое» партии «Единая Россия» решает задачи обеспечения продовольственной и технологической безопасности, он призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению.