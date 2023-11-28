На III Конгрессе молодых ученых обсуждают проекты по сохранению рыбных ресурсов в Астраханской области

В эти дни в Сириусе стартовал III Конгресс молодых ученых. Ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России собрало свыше 5000 участников из более чем 25 стран. Одна из площадок посвящена двум важным для Астраханской области вопросам: повышение качества воздуха и сохранение рыбных ресурсов в Астраханской области. Об этом написал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Ранее на мероприятии-спутнике Конгресса, которое прошло в нашем регионе, свыше 50 ученых со всей страны и представителей органов региональной исполнительной власти объединились для детального изучения реальной ситуации в области. Было представлено множество интересных проектов, направленных на восстановление статуса Астрахани как "рыбной столицы" и создание системы мониторинга качества атмосферного воздуха", - отметил глава Астраханской области.

Ситуация со снижением запасов рыбных ресурсов требует особого внимания, считает Игорь Бабушкин. Если 100 лет назад вылов воблы составлял более 150 тысяч тонн в год, то сегодня этот показатель сократился до 600 тонн. Один из вариантов решения проблемы – введение ограничений на промысел. Но здесь вопрос должен быть рассмотрен и с экономической точки зрения. Ведь в регионе большое количество рыбопромышленных предприятий.

Три дня ученые и эксперты в открытой дискуссионной форме будут обсуждать возможные решения и их эффективность.

"Уверен, в итоге они разработают стратегию, которую мы сможем реализовать на благо нашего региона и будущих поколений", - считает губернатор Астраханской области.