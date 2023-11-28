На III Конгрессе молодых ученых обсуждают проекты по сохранению рыбных ресурсов в Астраханской области

28 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Наука и техника Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

На III Конгрессе молодых ученых обсуждают проекты по сохранению рыбных ресурсов в Астраханской области

В эти дни в Сириусе стартовал III Конгресс молодых ученых. Ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России собрало свыше 5000 участников из более чем 25 стран. Одна из площадок посвящена двум важным для Астраханской области вопросам: повышение качества воздуха и сохранение рыбных ресурсов в Астраханской области. Об этом написал в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Ранее на мероприятии-спутнике Конгресса, которое прошло в нашем регионе, свыше 50 ученых со всей страны и представителей органов региональной исполнительной власти объединились для детального изучения реальной ситуации в области. Было представлено множество интересных проектов, направленных на восстановление статуса Астрахани как "рыбной столицы" и создание системы мониторинга качества атмосферного воздуха", - отметил глава Астраханской области.

сириус, ученые, III конгресс молодых ученых(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Ситуация со снижением запасов рыбных ресурсов требует особого внимания, считает Игорь Бабушкин. Если 100 лет назад вылов воблы составлял более 150 тысяч тонн в год, то сегодня этот показатель сократился до 600 тонн. Один из вариантов решения проблемы – введение ограничений на промысел. Но здесь вопрос должен быть рассмотрен и с экономической точки зрения. Ведь в регионе большое количество рыбопромышленных предприятий.

стерлядь, рыба(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Три дня ученые и эксперты в открытой дискуссионной форме будут обсуждать возможные решения и их эффективность.

"Уверен, в итоге они разработают стратегию, которую мы сможем реализовать на благо нашего региона и будущих поколений", - считает губернатор Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, III конгресс молодых ученых, вылов рыбы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети