В Москве заочно арестована редактор портала Sota* Лойко

Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора издания SOTA* Анну Лойко.

Решение принято по делу об оправдании терроризма, пишет РИА Новости. Речь идет об аресте на месяц и день с момента экстрадиции или задержании на территории России. Источник в правоохранительных органах сообщал изданию, что журналист несколько лет назад опубликовала статью с оправданием запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахир аль-Ислами"**.

Иных подробностей дела нет.

*внесено в реестр иностранных агентов Минюста РФ

** Запрещенная в России террористическая организация