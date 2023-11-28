На Украине начались консультации с Италией о гарантиях безопасности

На Украине начался первый раунд консультаций с Италией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, что предусмотрено Совместной декларацией G7 о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

"Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7, включая Италию. Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году. Мы ценим значительный вклад наших итальянских друзей в защиту Украины и приближение совместной победы. Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО", – сказал Жовква.

Собеседники обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации, сообщает офис президента Украины.

Напомним, в конце лета 2023 г. стало известно, что западные страны не смогут достигнуть консенсуса по гарантиям безопасности для Украины раньше 2024 г. Главной трудностью представляется необходимость закрепить за будущими правительствами обязанность выполнять гарантии. Например, в случае избрания президентом США в 2024 г. Дональда Трампа прежние договоренности могут быть аннулированы, США вполне могут в сепаратном порядке отказаться от гарантий. ЕС же не обладает в одиночку достаточными средствами и военной мощью, чтобы без США взять на себя такую ответственность.