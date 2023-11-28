28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Миронов призвал вернуть учебно-производственную практику школьников

В школы России нужно вернуть учебно-производственную практику, которая была в позднем СССР. Так считает глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Он отмечает, что в 1970-х гг. в СССР появились учебно-производственные комбинаты - организации, которые обеспечивали старшеклассникам начальную профессиональную трудовую подготовку. Затем они проходили практику на предприятии. Потом в эту программу добавили основы информатики. Миллионы подростков если не получили дорогу в будущую профессию, то получили полезный опыт, который пригодился в жизни.

Сегодня наметилась тенденция, когда после 9 класса выпускники идут в техникум или колледж, отметил Миронов. И региональным властям предстоит провести большую работу с предприятиями по организации производственной практики для обучения школьников.

При этом только сейчас в школу могут вернуть уроки труда. Законопроект об этом был принят недавно в первом чтении.

Теги: школьники, практика


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