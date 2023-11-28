В Пыть-Яхе задержали главу местного Роспотребнадзора: подозревают во взяточничестве

В Пыть-Яхе главу подразделения Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху Александра Щербакова подозревают в получении взятки на сумму более 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" на основании материалов УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре.

По версии следствия, Щербаков с февраля 2020 г. по август 2023 г. получал от представителя сети частных детских садов "Семь гномов" деньги за незаконное бездействие. За это Роспотребнадзор не проводил проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в филиалах частных детских садов.

Сумма взятки составила более 2 150 000 рублей. Александр Щербаков задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.