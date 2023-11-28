Россияне стали лучше относиться к эгоизму, стяжательству, обжорству

Влечение к деньгам и вещам, преследование прежде всего личных интересов, чревоугодие и другие пороки, традиционно порицаемые на Руси, стали восприниматься россиянами более нейтрально. Такие цифры приводятся в статье, опубликованной в последнем номере журнала "Социологическая наука и социальная практика".

В статье анализируется духовно-нравственное состояние российского общества на основании исследований, проведенных в 2003–2020 гг. в областных центрах восьми регионов России: Москве, Пскове, Омске, Смоленске, Саратове, Брянске, Кирове и Владимире. В разные годы опрашивались жители разных городов, хотя они иногда повторялись. Для сравнительного анализа были привлечены данные ВШЭ о работающих жителях в областных центрах РФ за 2000–2021 гг.

За двадцать лет произошло значительное увеличение поддержки такого качества, как честолюбие (с 56 до 73%). Толковый словарь Ожегова определяет честолюбие как жажду известности, почестей, стремление к почетному положению.

Более трети опрошенных (36%) считают нормой "влечение к деньгам, вещам, зависимость от них" и "превыше всего – личные интересы". Тех, кто считает их ненормальными, стало намного меньше - с 48% до 34% и с 56% до 41% соответственно. Одобрение же такого качества, как праздность, выросло до 20%, чревоугодия и тщеславия - до 14%. Внебрачные половые связи и сквернословие одобряют 12%. А доля тех, кто считает это отступлением от нормы, стало меньше на 10-20%. Происходит размывание представлений о добродетелях и пороках. Это отрицательная тенденция, требующая внимания, отмечают авторы.

Что касается основных жизненных ценностей работающих горожан, то они мало претерпели изменения в первые 20 лет XXI века. Это материальное благополучие, физическое здоровье и труд для заработка, то есть наличие оплачиваемой работы. Они даже опережают семью и детей (около 90% против 80% указавших на их высокую ценность).