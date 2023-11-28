"Это не криминал". В лесу на Среднем Урале нашли тело полицейского

На Среднем Урале погиб полицейский Андрей Сальников. Сейчас в обстоятельствах его смерти разбирается Следственный комитет.

Известно, что тело Сальникова нашли в лесу в Новой Ляле. Информацию об инциденте Накануне.RU подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Произошедшее ЧП не связано со служебной деятельностью сотрудника. Он находился в плановом отпуске и без форменного обмундирования", - отметил полковник Горелых.

В региональном Следственном комитете добавили, что по факту гибели силовика начата проверка. Уже сделан осмотр места происшествия, а тело умершего направлено на экспертизу. Также опрошен ряд очевидцев.

"По имеющимся данным, это не криминал. Предварительная причина смерти – переохлаждение", - уточнили в СК.

Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.