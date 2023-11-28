Сквер в каждый микрорайон. Депутаты Думы Нижневартовска работают над благоустройством города

Народные избранники Нижневартовска держат на постоянном контроле проведение благоустройства городских территорий. Рабочие группы, выездные совещания – депутаты сопровождают практически каждый объект от создания проекта до его реализации.

По многим их них сами депутаты выступают инициаторами. Так было, например, со спортивными площадками. Год назад народные избранники создали рабочую группу и провели опрос жителей столицы Самотлора. Результатом работы стала подробная карта всех спортивных сооружений в микрорайонах города. Также были обозначены общественные пространства, где можно установить новые спортивные комплексы. И уже этим летом в городе появились девять новых спортивных объектов.

«Построенные в этому году спортивные площадки, стали самыми современными в городе. Некоторые из них с навесом, укрывающим от дождя и снега, оснащены Wi-Fi, видеонаблюдением и велопарковкой. Кроме того, они функциональны и травмобезопасны», - отметил руководитель рабочей группы при Думе Нижневартовска, депутат Сергей Землянкин.

«Благоустройство городских территорий – важный запрос жителей Нижневартовска. Это не удивительно. Каждый из нас, выходя из своей квартиры хочет видеть современный, благоустроенный двор, гулять с детьми на удобных площадках, в красивых зеленых скверах. Еще во время предвыборной кампании нам поступали десятки обращений от жителей. Многие из них вошли в Карту развития Югры. Стоит также отметить, что все обращения горожан зафиксированы, имеется дорожная карта по их реализации и вопрос держится на постоянном контроле», - отметил председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Напомним, один новый сквер уже год радует жителей Нижневартовска. Сквер Железнодорожников удалось построить благодаря участию города в национальном проекте «Жилье и городская среда». Он открылся в 10 микрорайоне, рядом с торговым центром «Экспресс». Идейным вдохновителем стал депутат Владимир Джек, который все время, пока велись работы, контролировал строительство и просил сохранить рябиновую аллею, посаженную выпускниками НВГУ.

Облик сквера был выбран жителями города, которые отдали за этот вариант дизайна свои голоса в рейтинговом голосовании. Подрядчику удалось завершить все работы в срок и даже чуть раньше — по контракту сквер должны были сдать к 30 сентября. На детской площадке появился игровой арт-объект «Паровоз», в зеленой зоне установили качели, а для любителей гаджетов в сквере есть даже лавочка с возможностью зарядить телефон. К ней же можно пристегнуть велосипед.

Летом этого года в новых микрорайонах по запросу жителей появился Учительский бульвар.

«Бульвар гармонично вписался в жилой комплекс и инфраструктуру 18 микрорайона. Всегда приятно идти в школу по такому красивому бульвару, ощущаешь себя жителем большего благоустроенного города. Считаю, что городу необходимо больше таких объектов, нужно обратить внимание на пустующие городские уголки, которые могли бы стать бульварами, небольшими парками, детскими площадками», – отметил председатель Думы города Алексей Сатинов.

Самый масштабный проект по благоустройству, вошедший в Карту развития Югры — это строительство бульвара на набережной в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской. Первая и вторая очередь объекта уже готовы. Благоустройство осуществляется из средств федерального, окружного и городского бюджетов, а также из средств нефтяной компании «Роснефть». Жители города уже успели оценить преображение одной из визитных карточек Нижневартовска.

Также по наказам жителей, которые они дали своим депутатам в ходе предвыборной кампании 2021 года в Нижневартовске были построены: роллердром, в старой части Нижневартовска открыто детское поликлиническое отделение №8, начато строительство «Центра единоборств» и «Центра лыжного спорта с биатлонным стрельбищем», строятся дороги, скверы, тротуары.

В «Карту развития Югры» вошли сотни наказов наших жителей. Отметим, что по каждому из них имеется стратегический план: источники финансирования, сроки исполнения. Тематика наказов разнообразна - это и образование, и здравоохранение, и культура, и городское хозяйство. Депутаты держат на особом контроле ход их выполнения», — отметил Алексей Сатинов, председатель городской Думы Нижневартовска.

Так, буквально месяц тому назад на заседании комитета по городскому хозяйству и благоустройству Думы Нижневартовска народные избранники обсуждали итоги выездных заседаний по объектам, где в этом году проводились работы по благоустройству. Депутаты Сергей Жигалов и Сергей Землянкин обратили внимание на зеленую зону в 7 микрорайоне возле здания бывшего пенсионного фонда.

«Прекрасное место, красивые большие березы. Именно там можно сделать небольшой сквер для жителей и его создание не потребует больших денег: лавочки, тротуары и получится отличное место для отдыха. Поскольку место возле пенсионного фонда, можно сразу предложить пилотное название – «Сквер пенсионеров», – отметил Сергей Землянкин.

«Сейчас как раз здание, где располагался Пенсионный фонд преображается, там ведется ремонт фасада. Если мы облагородим еще и зеленую зону, то получится очень уютно», – сообщил Сергей Жигалов.

Сейчас народные избранники подыскивают источники финансирования. Сквер может быть возведен как в рамках инициативного бюджетирования, так и в рамках одной из федеральных программ.

Идея с обустройством небольших общественных пространств нашла живой отклик у жителей города, и депутаты на последнем заседании решили создать рабочую группу.

«Сквер в каждый микрорайон» - таков запрос горожан. Сейчас народные избранники собирают предложения, чтобы детально изучить, где можно разместить новые зоны отдыха, чья там земля и проходят ли коммуникации под землей. Вполне возможно, что по аналогии со спортивными площадками, скоро появится подробная карта Нижневартовска со всеми возможными местами для скверов.