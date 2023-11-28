МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам водить машину и переводить деньги

В России могут ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который, в частности, запрещает получать водительские удостоверения и переводить деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой законопроект МВД.

В списке ограничений: регистрация юрлица и индивидуальных предпринимателей, а также приобретение и отчуждение недвижимого имущества и транспортных средств.

Помимо этого, нелегальным мигрантам могут запретить открывать банковские счета, заключать брак и переводить деньги.

Ранее власти ряда регионов запретили мигрантам работать в такси и общественном транспорте. В частности, такой указ подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал его решение "хорошим примером" для других регионов, поскольку иностранцы "продолжают попадать в криминальную хронику".