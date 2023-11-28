28 Ноября 2023
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Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

В Нижневартовске спасут медведя из тесной клетки

В Нижневартовске природоохранная прокуратура заинтересовалась условиями содержания бурого медведя на одном из предприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, животное порядка 10 лет живет в тесной клетке. Никаких подтверждающих собственность документов владелец надзорным органам не предоставил. Природнадзором Югры на протяжении длительного времени должным образом не обеспечено исполнение полномочий по определению места содержания медведя в соответствии с требованиями законодательства.

медведь в Нижневартовске(2023)|Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Природоохранный прокурор внес руководителю Природнадзора Югры представление, потребовав определить место содержания медведя. Куда именно его поместят, пока неизвестно.

Животное было передано самому же владельцу во временное содержание. Надзорное ведомство контролирует принятие соответствующих мер уполномоченным органом.

Теги: медведь, клетка, природнадзор, природоозранная прокуратура


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