Baza: Сбитый в Рязанской области беспилотник пытался атаковать авиабазу Дягилево

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами ПВО в Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА был сбит 27 ноября около 21.30 мск.

Baza пишет, что, по предварительным данным, сбитый в Рязанской области беспилотник пытался атаковать авиабазу Дягилево.

По данным Mash, дронов было два. Один из БПЛА был сбит на подлете к рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщает телеграм-канал.