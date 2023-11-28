Тюменский экспортный форум состоится 1 декабря

Главное деловое событие недели в регионе — Тюменский экспортный форум состоится 1 декабря в тюменском технопарке на ул. Республики, 142, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменский экспортный форум - это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. Участие будет полезно как действующим экспортерам, так и тем, кто только готовится выйти на международный рынок.

Форум посетят Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Камрул Ахсан и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чад Адам Бешир Махамуд.

Всего на полях форума будет работать более 40 профильных экспертов.

Основные площадки: пленарная сессия "Экспортный горизонт от Азии до Африки", молодежная сессия "Поворот на Восток: развитие кадрового потенциала", мастер-класс "Современная бизнес-этика Китая", биржа деловых контактов, мастер-класс "Экспорт без границ. Секреты легкого старта", Африка: тенденции развития российско-африканских отношений.

Участников ждет ряд неформальных активностей: занятия по каллиграфии, цигун, чайная церемония.