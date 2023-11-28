В Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах к началу учебного года

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект о ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года на каждого ребенка в размере 15 тыс. рублей.

Предлагается индексировать выплату ежегодно, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) может обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования с 1 июля по 31 декабря. Данная выплата не учитывается в составе дохода семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.

Ленинградские законодатели отмечают, что сборы первоклассника в школу могут стоить до 30 тыс. рублей. В нынешних условиях для многих семей это неподъемные деньги. Их предлагается выплачивать за счет средств федерального бюджета. Расходы могут составить до 282 млрд рублей в год. Их нужно учесть при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и в следующие годы.

Однако в Правительстве считают, что данный законопроект требует переработки и не соответствует госполитике "адресной помощи" на основании критерия нуждаемости. Если семья находится хотя бы на границе бедности, никакая помощь ей не положена. Она должна опуститься ниже этого уровня, чтобы иметь основания для помощи.