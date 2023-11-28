В Сургуте инвалид едва не получил обморожение из-за медленной "скорой"

В Сургуте 69-летний мужчина с инвалидностью упал во время прогулки. Пострадавшему с подозрением на перелом ноги прохожие вызвали "скорую помощь", однако ждать медиков пришлось долго. Это едва не привело к обморожению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.