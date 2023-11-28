Для российского истребителя Су-57 созданы мини-беспилотники

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 созданы мини-беспилотники.

Их он будет нести на борту, самолет сможет управлять группой таких аппаратов, сообщил РИА Новости информированный источник. Речь идет об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы.

Напомним, о необходимости развивать в России производство беспилотников и использовать их в различных условиях говорили еще до начала СВО. Например, в декабре 2021 г. в Москве состоялся круглый стол по теме "Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в современных вооружённых конфликтах". Среди участников были, в частности, военные корреспонденты, рассказавшие о применении таких аппаратов в Сирии и Нагорном Карабахе. Эксперты пришли к выводу, что государство должно больше вкладываться в современные системы обеспечения собственной безопасности.