В школе Нижневартовска вспыхнула кишечная инфекция

В школе №44 имени Ушинского Нижневартовска произошла вспышка острой кишечной инфекции. Департамент образования администрации сообщает, что 14-24 ноября в школе выявлено 12 случаев заболевания у учеников девяти классов.

Согласно предписанию местного отдела Роспотребнадзора, в общеобразовательной организации разобщены 34 начальных (с 1 по 4) класса. На "дистант" переведены с 27 ноября по 3 декабря 1 тыс. 12 учеников.

В школе проводятся противоэпидемические мероприятия по профилактике инфекции.