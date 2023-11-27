Суд оставил в силе приговор уволенному пермскому чиновнику

Пермский краевой суд оставил в силе приговор по делу бывшего замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева, сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, 25 сентября суд вынес решение о запрете занимать руководящие должности на госслужбе на четыре года. По данным следствия, Ракинцев на своем посту совершил ряд противоправных действий, из-за чего были нарушены жилищные права горожан на создание комфортных условий проживания. В частности, замглавы незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у дома по ул. Подлесная, 17. Вместо этого дома в документы вписан дом по ул. Куфонина, 14.

Средства должны были выделить по муниципальной программе "Формирование современной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным следствия, чиновник единолично принял решение об исключении этого объекта из адресного перечня на текущий год. Предварительно, между Ракинцевым и управляющей компанией возник спор о подрядчике, который будет выполнять эти работы. Ракинцев пытался заставить УК согласиться на то, чтобы работы выполняла компания, сотрудничающая с администрацией.

Свое увольнение экс-чиновник обжаловал в суде.