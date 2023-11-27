В Югре бывший ДПС-ник обвиняется в получении взятки на сумму больше миллиона рублей

В Югре будут судить бывшего заместителя начальника отдела – начальника отделения надзора отдела ГИБДД ОМВД России по Кондинскому району, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (шесть эпизодов), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (два эпизода), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (два эпизода), ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 285 УК РФ (получение взяток за незаконные действия, в том числе, группой лиц по предварительному сговору, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый получил от одного из знакомых банковскую карту для использования ее в личных целях. Именно на эту карту он получал взятки за вручение водительских удостоверений. При патрулировании обвиняемый также получал взятки от водителей и собственников авто за непривлечение к ответственности.

Два эпизода преступной деятельности – получение взятки группой лиц по предварительному сговору, обвиняемый совершил совместно с бывшим подчиненным - инспектором ДПС.

Сумма взяток превысила миллион.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.