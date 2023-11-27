Школьники из Тюменской области стали победителями конкурса-премии "КАРДО-ДЕТИ"

Школьники из Тюменской области стали победителями конкурса-премии "КАРДО-ДЕТИ", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На торжественной церемонии были награждены победители соревнований по восьми направлениям: ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг, трикинг. В финале приняли участие ребята в возрасте от семи до 15 лет. За призовые места боролись дети из 46 регионов России.

Список победителей всероссийской конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО-ДЕТИ" из Тюменской области:

Номинация "HIP-HOP" в возрасте 11-15 лет: Варвара Любимова.

Номинация "SKATEBOARDING" в возрасте 7-10 лет: Андрей Заморуев.

"Кардо" — так в Римской империи называлась улица, ориентированная с севера на юг. Именно она была центром социальной и экономической жизни города. Сегодня же это слово не только не теряет актуальности, но и обретает новую силу. Потому что КАРДО — это первая международная премия за развитие уличной культуры и спорта, которая с каждым годом берет новые высоты и вдохновляет на это людей.

В 2022 году премия масштабировалась в полноценную экосистему, которая в том числе включила в себя одноименный благотворительный фонд для поддержки начинающих свой путь талантов. В 2023 году конкурс-премия КАРДО включена в платформу АНО "Россия — страна возможностей". Она проходит при поддержке Движения Первых.