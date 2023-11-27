Тюменский футболист-участник СВО скончался от ран в московском госпитале

Погиб тюменский футболист Егор Сарычев - участник специальной военной операции. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован в Москву.

Но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Военнослужащий скончался 17 ноября в больнице, сообщает портал "Наш Город".

Через месяц мужчине исполнилось бы 25 лет. Он родился в Свердловской области, но профессионально занялся футболом в Тюмени.

Молодой человек играл в составе футбольной команды "УСТЭК". Во время сезона 2021-2022 Егор Сарычев участвовал в 21 матче, забив 12 голов.