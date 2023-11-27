Губернатор Владимирской области пригласил на Владимирский инвестиционный конгресс промышленников Китая

27 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2989/скрин

Губернатор Владимирской области пригласил на Владимирский инвестиционный конгресс промышленников Китая

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев находится с деловым визитом в Китае. Накануне он вместе с членами делегации побывали в офисе компании China Triumph International Engineering Co., LTD (Шанхай).

В своем телеграмм-канале губернатор отметил, что эта китайская компания является основным инжиниринговым подразделением государственной компании China National Building Material Group Corporation, специализирующимся на проектировании и строительстве стекольных заводов и производств новых материалов. Владимирская делегация обсудила с генеральным директором возможные совместные проекты и пригласил его на Владимирский инвестиционный конгресс в декабре.

авдеев в китае(2023)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2989/скрин

Также Александр Авдеев с членами делегации Владимирской области посетили производство Shanghai Q-Carbon Material Co. LTD в городе Сюй И.

авдеев в китае(2023)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom/2989/скрин

Как отметил глава региона в своем телеграмм-канале, эта компания имеет собственный центр исследований, главный офис в Шанхае, два производственных центра в провинции Цзянсу и Шанкси. Является одним из лидеров в Китае в сфере современных материалов. Занимается производством и переработкой графита и углеродных изделий. Продукция используется в аэрокосмической отрасли, солнечной энергетике, при создании полупроводников. Кроме того, Shanghai Q-Carbon Material выпускает тормозные диски для самолётов.

Делегация региона ознакомилась с производством и представила потенциальным партнёрам преимущества Владимирской области, пригласили руководство компании к сотрудничеству.

Теги: александр авдеев, визит в китай, иневстиционный конгресс, совместные проекты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети