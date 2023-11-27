Губернатор Владимирской области пригласил на Владимирский инвестиционный конгресс промышленников Китая

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев находится с деловым визитом в Китае. Накануне он вместе с членами делегации побывали в офисе компании China Triumph International Engineering Co., LTD (Шанхай).

В своем телеграмм-канале губернатор отметил, что эта китайская компания является основным инжиниринговым подразделением государственной компании China National Building Material Group Corporation, специализирующимся на проектировании и строительстве стекольных заводов и производств новых материалов. Владимирская делегация обсудила с генеральным директором возможные совместные проекты и пригласил его на Владимирский инвестиционный конгресс в декабре.

Также Александр Авдеев с членами делегации Владимирской области посетили производство Shanghai Q-Carbon Material Co. LTD в городе Сюй И.

Как отметил глава региона в своем телеграмм-канале, эта компания имеет собственный центр исследований, главный офис в Шанхае, два производственных центра в провинции Цзянсу и Шанкси. Является одним из лидеров в Китае в сфере современных материалов. Занимается производством и переработкой графита и углеродных изделий. Продукция используется в аэрокосмической отрасли, солнечной энергетике, при создании полупроводников. Кроме того, Shanghai Q-Carbon Material выпускает тормозные диски для самолётов.

Делегация региона ознакомилась с производством и представила потенциальным партнёрам преимущества Владимирской области, пригласили руководство компании к сотрудничеству.