Главы МИД стран НАТО согласуют рекомендации по реформам для приема Украины в альянс

Главы МИД стран-членов НАТО согласуют на встрече в Брюсселе 28-29 ноября рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания, пишет ТАСС.

Напомним, в 2016 г. председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". После этого европолитики неоднократно это подтверждали. В начале октября 2023 г. верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, сообщил, что ни завтра, ни послезавтра украинский режим в ЕС не вступит. Он призвал украинское общество больше работать, чтобы заслужить вступление в ЕС. И заверил в поддержке Украины. По его словам, Украина всегда балансировала между двух империй. О каких именно империях речь, не совсем ясно.