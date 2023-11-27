27 Ноября 2023
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Фото: Минобороны РФ

Инструкторы "Аванпоста" провели занятия по тактической и огневой подготовке для военнослужащих в Запорожье

Инструкторы "Аванпоста" провели занятия по тактической и огневой подготовке для тюменских военнослужащих в Запорожской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Основные приемы ведения боя на открытой местности отработали до автоматизма бойцы подразделения, в котором служат мобилизованные жители Тюменской области. Дополнительные занятия с военнослужащими, в основе которых тактика спецподразделений результативно выполняющих задачи спецоперации, провели инструкторы регионального центра "Аванпост" .

Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО, руководитель центра "Аванпост" Николай Савченко пояснил, что ранее инструкторы были командированы в учебный центр одной из частей специального назначения для повышения квалификации.

"После успешного прохождения сборов, они прибыли в подразделение для передачи опыта. Мы продолжаем поддерживать наших бойцов, среди которых и наши выпускники, дооснащать специальными средствами, обучать новым тактическим приемам", - прокомментировал он.

Напомним, в октябре тюменский "Аванпост" отметил 30-летие. За 30 лет "Аванпост" подготовил более 3 000 человек, которые прошли службу в Вооруженных Силах РФ. В 2022 году по распоряжению губернатора Тюменской области в центре создан инструкторский отдел, занимающийся подготовкой мобилизованных и резервистов. В 2023 году на его базе реализуется пилотный в России проект по созданию Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.

Теги: Аванпост, тактическая и огневая подготовка, военнослужащие, Запорожье


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