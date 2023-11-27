27 Ноября 2023
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Фото: forumspb.com

Дерипаска предложил Европе договориться с Россией о газе

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику.

Но переход этот не состоится быстро, пишет Дерипаска в своем telegram-канале. По мнению бизнесмена, надо заканчивать конфликт на Украине и договариваться по поставкам газа с "Газпромом", а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный "Северный поток", компенсация русскому бизнесу санкционных потерь и так далее.

"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро, и терять столь сладкий российский рынок. Произойдет осознание, конечно, не сразу, ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым "зелеными". Холодные зимы сделают для Европы "Восточный компромисс" приемлемым гораздо быстрее, года за полтора", - написал Дерипаска.

Напомним, весной Дерипаска положительно расценил новость о том, что Китай присматривается к поставкам туркменского газа как альтернативе газопровода "Сила Сибири-2", который должен пройти через Монголию.

"Похоже, для Сибири останется побольше газа, - радуется Дерипаска. - Надеюсь, что хватит не только на газификацию Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Красноярского края, Хакасии, Тувы, но и на пару тройку газохимических комплексов для обеспечения сырьем промышленности Сибири и Дальнего Востока".

Бизнесмен, однако, не указывает на тот факт, что "Газпром" и Минэнерго не горят желанием газифицировать эти труднодоступные регионы и поставлять им газ, не доставшийся китайцам, по ценам ниже себестоимости. Между тем, об этом говорится почти на каждом совещании по вопросам газификации.

Теги: Олег Дерипаска, газ, Россия, Европа


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