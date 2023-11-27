США сообщили о запуске двух ракет в направлении их эсминца с территории Йемена

Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США USS Mason с территории Йемена после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По его данным, ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене. Они упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Ни одно из судов не получило повреждений, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер Central Park, который связан с Израилем, был захвачен у берегов Йемена.

1 ноября йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы), захватившие власть на севере страны, заявили о нанесении ракетного удара по израильским силам "на оккупированных палестинских территориях".

В то же время армия обороны Израиля заявила, что сбила беспилотники и ракеты Йемена над Красным морем. При этом по крайней мере одна ракета, запущенная с территории Йемена, упала в иорданской пустыне.