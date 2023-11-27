В Югорске начальник службы водоснабжения перепутал горячую и холодную воду и облил свою дочь кипятком

Начальник службы снабжения водой Югорска облил свою дочку-первоклассницу кипятком, сообщает telegram-канал Ural Mash.

По данным канала ребенок получил ожоги 84% тела в результате ошибки. Трагедия произошла в частном доме. Ребенка каждую среду водят в баню мать или бабушка. В этот раз впервые повел отец. мужчина перепутал краны и вместо холодной воды набрал кипятка, которым окатил девочку с головы до ног.

Пострадавшую доставили в югорскую реанимацию, а оттуда в Сургут на вертолете. Врачи не планируют операцию по пересадке кожи, поскольку надеются, что организм сможет самостоятельно восстановиться.

Следственный комитет проводит проверку инцидента. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.