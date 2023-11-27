27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В якутской шахте Алросы погибли трое

В одной из шахт Якутии произошел выброс метана. Три человека погибли, количество пострадавших устанавливается.

По данным якутского республиканского управления СКР, 27 ноября при восстановлении вентиляции произошел выброс метана на производственном предприятии в городе Удачный Мирнинского района. Все горняки эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц".

Республиканское управление МЧС уточняет, что двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу Удачного. В момент происшествия на руднике находилось 248 человек. Вскоре из Якутска может отправиться на место Ан-24 "Полярных авиалиний" с бригадой РЦМК.

Компания Алроса в telegram-канале сообщила, что персонал рудника в Удачном оперативно эвакуирован в полном составе, газовая обстановка на производственном объекте – в пределах нормы. Генеральный директор компании Павел Маринычев вылетел на место происшествия.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, их семьям будет в полном объеме оказана материальная помощь, детям будет назначена негосударственная пенсия. Пострадавшим будет оказана материальная поддержка для восстановления здоровья", - цитирует Маринычева предприятие.

Для оказания высококвалифицированной помощи пострадавшим из Якутска в Удачный направлен санитарный рейс. Для расследования обстоятельств произошедшего создана комиссия с участием представителей Ростехнадзора.

Алроса - российская группа алмазодобывающих компаний, занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

Теги: "Алроса", Якутия, шахта


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