27 Ноября 2023
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Общество В России
Фото: ГИБДД Свердловской области

В России из-за роста срока эксплуатации автомобилей может увеличиться количество ДТП

В России средний возраст автомобиля достиг 12–15 лет.

Как сообщил главы компании Gruzdev-Analyze Александра Груздева, машин на дорогах становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже. В прошлом году количество автомобилей в стране сократилось на 822 тыс. штук, тогда как в текущем году — на 395 тыс.

Ситуация с состоянием автопарка может быть еще плачевнее — средний возраст машины в 2023 году достиг почти 15 лет, сообщил "Автостат". Как заявили в СТО Fit Service, объединяющей более 300 сервисов, в текущем году средний возраст автомобиля, который приезжает на обслуживание, составляет 12,4 года, хотя еще годом ранее — 11,2 года.

В России нормативный срок эксплуатации автомобиля — 10 лет. Однако чаще всего производители сами устанавливают норму эксплуатации, например, у Hyundai и Kia она составляет шесть лет. Но утилизировать машины через такой срок не принято. Поэтому на крупных площадках можно встретить автомобили возрастом 15–20 лет и пробегами в 300–400 тыс. км.

По словам экспертов, несмотря на низкие показатели аварийности из-за технических неисправностей, старение автомобильного парка может ухудшить ситуацию на дорогах. Старых машин на дорогах будет становиться всё больше, и количество ДТП из-за сломанных тормозных колодок или других неисправностей уже в следующем году может резко вырасти, сообщают "Известия".

Теги: автомобили, транспорт, ДТП


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