27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске двое человек провалились на глубину восемь метров в пещере

В Челябинской области молодой человек и девушка провалились на глубину восемь метров в пещере Сухая Атя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

По информации спасателей, трое молодых людей решили обследовать одну из пещер в Ашинском районе и там с ними произошел несчастный случай. Когда парень и девушка провалились, оставшийся молодой человек смог вызвать помощь.

На вызов прибыли МЧС, медики, полиция, волонтеры и специалисты поисково-спасательной службы.

Сложная спасательная операция закончилась успешно: парня и девушку достали из пещеры и передали медицинским работникам для осмотра.

Теги: пещера, Сухая Атя, парень, девушка


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