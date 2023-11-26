На Челябинском тракторном заводе прогремел взрыв

На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) произошел взрыв. Об этом сообщили местные жители в группе "Наш Челябинск" в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что произошел пожар на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Произошло горение масляного трансформатора на S-40 кв.м.

О пострадавших не сообщается. По данным 112, возгорание возникло из-за короткого замыкания.

В 22.52 пожарные отчитались о ликвидации открытого горения.





"Горел масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров. В тушении было задействовано 20 пожарных и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.