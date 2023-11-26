В Прикамье следователи устанавливают обстоятельства гибели людей на пожаре

В Горнозаводском городском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели на пожаре двух жителей Горнозаводского городского округа.

Предварительно установлено, что 25 ноября 2023 года в поселке Старая Вильва началось возгорание жилого деревянного дома. После того как огонь был потушен, в доме обнаружены тела мужчины 1952 года и женщины 1953 года.

В настоящее время следователем следственного отдела по Горнозаводск проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.