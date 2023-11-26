26 Ноября 2023
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Фото: gazprom.ru

"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Китай

Компания "Газпром" установила очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Информация об этом опубликована в Telegram-канале компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Рекорд был установлен 25 ноября.

"25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Теги: Газпром, Сила Сибири, поставки газа, Китай


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