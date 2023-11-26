26 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Песков выразил сожаление из-за слов Урсулы фон дер Ляйен о Евромайдане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту "России-1" Павлу Зарубину прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу того, что Евромайдан на Украине ознаменовал стремление к свободе.

Фрагмент интервью Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков выразил сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии и подчеркнул, что 10 лет назад в Киеве произошел силовой переворот. Была свергнута легитимная власть. Он выразил сомнения, чтобы власти США и Европы радовались бы переворотам в своих странах.

"Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник. Тогда произошел переворот, была свергнута легитимная власть, причем она была свергнута, несмотря на подписанные гарантии тех же самых европейских государств", - отметил он.

По словам Пескова, Украине это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений, возникновение режима в Киеве, опасного для России и русских, в том числе проживающих на Украине, что в итоге привело к трагедиям, которые "мы наблюдаем каждый день на Украине".

"Такой легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде европейской. Это ничего хорошего не приносит", - выразил мнение представитель Кремля.

Теги: Мвйдан, Песков, Украина, переворот, Урсула фон дер Ляйен


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