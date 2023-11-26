26 Ноября 2023
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Фото: Украинская Православная Церковь

Сторонники "Православной церкви Украины" устроили погром в Киево-Печерской лавре

Сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) устролили погром в Киево-Печерской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает "Союз православных журналистов" (СПЖ).

По данным СПЖ, в корпусе 70а злоумышленники разбили окна и выбили оконные рамы, в корпусе 42 выбили окна, вырвали защитные роллеты и жалюзи, электрические провода. Также они разбросали снаружи корпуса свечи. Пострадали канцелярия, бухгалтерия, ризница и ювелирная мастерская.

Монахи опознали в нападавших активистов, которые накануне вечером развесили на деревьях возле храма прп. Сергия Радонежского обглоданные кости. В Лавру их пустила полиция через пропускной пункт. В настоящее время монахи вызвали наряд полиции для фиксации преступлений.

Напомним, договор об аренде УПЦ лавры был расторгнут в марте, законность этого решения подтвердил суд. Спецпредставитель МИД по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович высказался о выселении монахов из стен Киево-Печерской лавры. По его словам, новость вызвала у всех верующих и православных людей возмущение и осуждение.

Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ - поводом стала ее "связь с Россией". В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. В отношении духовенства заводят уголовные дела.

Теги: Киево-Печерская лавра, погром, корпуса, ПЦУ


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