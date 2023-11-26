В Прикамье более 200 многодетных получили неблагоустроенные земельные участки

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав многодетных семей в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Главе ведомства пожаловались на нарушение прав многодетных в Добрянском городском округе. Более 200 граждан льготной категории получили неблагоустроенные земельные участки в микрорайонах Крутая Гора, Северный и Задобрянка под лесонасаждениями, без подъездных дорог и необходимых коммуникаций. Свыше 230 многодетных семей положенной по закону землей не обеспечены. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В региональном управлении СКР начали проверку.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР Прикамья Денису Головкину доложить о промежуточных итогах проверки и принятом решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.