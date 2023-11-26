В Челябинской области двухлетний и трехлетний ребенок погибли во время пожара

В Челябинской области двухлетний и трехлетний ребенок погибли во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

25 ноября дети, оставшись одни, без присмотра родителей, в комнате общежития в поселке Мирный, играли со спичками. В результате их игры загорелся диван. Дети скончались на месте происшествия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.