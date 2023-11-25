25 Ноября 2023
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Фото: t.me/vvgladkov

«Зубы дракона»: оборонительная система Пригожина вошла в моду по всему миру

Оборонительная система ЧВК «Вагнер» — «зубы дракона» показала высокую результативность в зоне СВО и привлекла внимание многих мировых держав. Некоторые из них начали разработку аналогичных систем, а Финляндия и Эстония начали выстраивать подобные заграждения на границе с Россией.

Эффективность данной системы обороны, которую ввел в современную войну ныне покойный глава «Оркестра» Евгений Пригожин, получила широкое признание на мировой арене. Все из-за комплекса сооружений, каждое из которых согласуется между собой и работает в единой сцепке.

зубы дракона, оборонительные сооружения в белгородской области(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

В ее составе минные поля, противотанковые рвы, опорные и ключевые пункты обороны, и все это под защитой артиллерии и авиации в тылу. Кроме того, никто не знает о ее полном устройстве, возможностях и составе кроме главнокомандующего войсками, что исключает любые утечки информации.

Теги: зубы дракона, оборонительная система, евгений пригожин, чвк вагнер


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