Россия потеряла из-за санкций 76 пассажирских самолетов

Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций в отношении авиаотрасли, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты", — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2022 году девять российских авиакомпаний остановили полеты. Из них у трех перевозчиков сертификаты остановлены из-за санкций – они сами попросили об этом. У компаний возникли проблемы с иностранными самолетами – они просто не смогли их получить, и летать им не на чем.