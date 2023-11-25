25 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Свердловского обкома КПРФ

"8 лет лжи": КПРФ "поздравила" Ельцин-центр с днем рождения акцией протеста

В Екатеринбурге возле входа в "Ельцин-центр", в день его рождения, состоялась несанкционированная акция протеста активистов Коммунистической партии. Двое протестующих развернули большую растяжку "8 лет лжи. Центр подготовки иноагентов". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ.

акция протеста КПРФ у Ельцин-центра(2023)|Фото: пресс-служба Свердловского обкома КПРФ

акция протеста КПРФ у Ельцин-центра(2023)|Фото: пресс-служба Свердловского обкома КПРФ

Сразу после акции к "Ельцин-центру" прибыл наряд полиции, но молодые люди успели покинуть территорию центра, задержать их не удалось.

25 ноября Ельцин центр отмечает 8 лет со дня своего открытия. По этому случаю в здании проводится масса торжественных мероприятий, что не помешало активистам устроить протестный флешмоб.

Ранее сообщалось, что построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иностранным агентом. Однако позже выяснилось, что Минюст не может проверять центр из-за положений закона о президентских музеях.

Теги: ельцин-центр, акция протеста, кпрф


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