СМИ: По Киеву нанесен масштабный удар дронами-камикадзе

После массированной атаки Киева без света остались 120 учреждений и 77 жилых домов в центральной части города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Украины.

Отмечается, что повреждена воздушная линия электропередачи в столице и в Киевской области.

По данным местных властей, Киев в ночь на субботу подвергся самой массированной за последний месяц атаке дронами. Предварительно, над городом пролетело около 50 беспилотников.

Утром в субботу из Киева также поступали сообщения о взрывах. По словам очевидцев, особенно "громко" вблизи аэропорта Жуляны, пишет ТАСС.