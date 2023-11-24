Минюст России включил в реестр иностранных агентов бывшего премьера Михаила Касьянова*

Минюст России включил в реестр иностранных агентов политика, бывшего премьера Михаила Касьянова*, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована на сайте ведомства.

"Касьянов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом Антивоенного комитета России - объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Также в список включены историк советской литературы и культуры, сотрудник Центра изучения эго-документов "Прожито" при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илья Венявкин, журналист проекта "Можем объяснить" Илья Давлятчин, журналист дагестанской газеты "Новое дело" Идрис Юсупов, также общество с ограниченной ответственностью "ЛЮДИ"*

* Физические лица, выполняющие функции иноагента

* Организация признана в России иностранным агентом