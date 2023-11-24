24 Ноября 2023
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал бойцам в зону СВО технику и снаряжение

Новую партию специальной техники и военного снаряжения от правительства Астраханской области для военнослужащих, находящихся в зоне проведени специальной военной операции, передал губернатор региона  Игорь Бабушкин. 

«Мы неизменно с начала специальной военной операции поддерживаем наших военнослужащих, – отметил Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале, – Знаю, что в военной части, куда отправляется техника, служат много астраханцев. Эта помощь, наверное, малая часть того, что мы можем для них сделать сейчас».

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Среди оборудования, которое отправляется на передовую: беспилотники, рации, радиорелейные станции, генераторы.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Весь груз сформировали по заявкам военных и он будет направлен непосредственно в военную часть.

беспилотники, рации(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин на встрече просил командиров военной части передавать привет астраханским солдатам и бойцам. Глава региона подчеркнул, что  правительство Астраханской области обязательно продолжит поддерживать бойцов  столько времени, сколько потребуется до достижения полной Победы.

Теги: рации, игорь бабушкин, беспилотники, снаряжение


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