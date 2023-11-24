Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал бойцам в зону СВО технику и снаряжение

Новую партию специальной техники и военного снаряжения от правительства Астраханской области для военнослужащих, находящихся в зоне проведени специальной военной операции, передал губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Мы неизменно с начала специальной военной операции поддерживаем наших военнослужащих, – отметил Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале, – Знаю, что в военной части, куда отправляется техника, служат много астраханцев. Эта помощь, наверное, малая часть того, что мы можем для них сделать сейчас».

Среди оборудования, которое отправляется на передовую: беспилотники, рации, радиорелейные станции, генераторы.

Весь груз сформировали по заявкам военных и он будет направлен непосредственно в военную часть.





Губернатор Игорь Бабушкин на встрече просил командиров военной части передавать привет астраханским солдатам и бойцам. Глава региона подчеркнул, что правительство Астраханской области обязательно продолжит поддерживать бойцов столько времени, сколько потребуется до достижения полной Победы.