В Россию из Сектора Газа эвакуировали 657 человек

Сегодня в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек – россиян и палестинцев из числа членов семей российских граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

Еще 104 человека прошли через погранпереход "Рафах" в Египет и уже вылетели в Москву. Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек.

Эвакуационные мероприятия продолжаются.

В МИД отметили содействие египетских, израильских и палестинских властей.

Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают все необходимые усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации наших граждан из зоны конфликта.