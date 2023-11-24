Главу Ленинского горокруга Подмосковья задержали по делу о махинациях с землей

Глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский задержан по подозрению в махинациях с земельными участками, сообщают "Известия".

По данным источника издания, в администрации округа проходят обыски.

Mash пишет, что накануне был задержан бывший заместитель Спасского Альберт Гравин. Около двух недель назад чиновника сняли с должности и дали возможность уйти по собственному желанию, сообщает телеграм-канал. По его информации, предположительно, дело связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые существенно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Подмосковья.

СМИ сообщали, что Гравина подозревают во взятке в 10 млн рублей. У него дома, а также у близких родственников и на объектах недвижимости, которые принадлежат членам его семьи, прошли следственные действия.