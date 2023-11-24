24 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

СМИ: Израильские военные открыли огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться на север сектора Газа

Двое жителей сектора Газа погибли, еще несколько получили ранения в результате стрельбы со стороны израильских военных в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, пишет РИА Новости.

Отмечается, что военнослужащие армии Израиля открыли огонь по людям, которые пытались вернуться в свои дома на севере сектора Газа.

Напомним, сегодня в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и палестинским движением ХАМАС.

Согласно договоренностям, на первом этапе радикальное движение отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей.

Также договоренности предусматривают доставку гуманитарной и медицинской помощи, топлива во все районы анклава. Израиль обязался прекратить военные действия во всех районах сектора Газа и остановить движение своей техники. Также израильские военные обещали обеспечить свободное передвижение палестинцев с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин.

Теги: израиль, сектор газа, военные, палестинцы


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