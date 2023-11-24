Завальный назвал "чушью собачьей" акцию общественной организации "Круг надежд"

Депутат Госдумы от Югры Павел Завальный в беседе с изданием "Daily Storm" назвал "чушью собачьей" акцию сургутской общественной организацией "Круг надежд" и обвинил волонтеров в провокации.

Суть акции состоит в том, что на "Елку желаний" развешиваются письма одиноких пенсионеров. Каждый желающий сможет сорвать с елки открытку и исполнить мечту пожилого человека. По словам волонтеров этом году пожилые люди попросили мясные изделия, сладости или стандартные продуктовые наборы.

"Если эти активисты ищут работу для власти, то зря этим занимаются. Самое простое, что можно сделать, — пожелания собрать, на елку повесить. А потом — платите люди добрые, ищите деньги. Бюджетные деньги — это не просто взял и заплатил кому хочешь. Нет статьи расходов "покупка мяса пенсионерам или еще кому-то", - приводит издание слова депутата.

Завальный сообщил, что у властей Сургута и так есть списки нуждающихся и удивился, что люди попросили еду, а не дорогие гаджеты.

"Это интересно, что мясо. Я думал, там 90% все будут просить iPhone, желательно 15 Pro. Зачем эта елка для нуждающихся? Я не знаю, это пиар-акция какая-то или провокация. Не более того. Есть конкретные пенсионеры, фонды благотворительные — пожалуйста", - заявил парламентарий.

По словам Завального, волонтеры намеренно проводят свои акции таким образом, чтобы выставить чиновников и власти в целом бессердечными негодяями.

"Вообще, мы [волонтеры] тут проведем акцию, а потом мэр города ищи деньги, чтобы мяса купить. Он не сможет этого сделать — он плохой! А они [общественники] хорошие! Профанация какая-то. Если взялись — пусть до конца. И денег соберут, и пенсионерам повезут [подарки]. Надо до конца доводить, а не искать работу другим. Хотят — пусть найдут этих пенсионеров, купят им чего-нибудь, соберут. А не "Елку надежд" повесили и потом в бюджет обратились: "Заплатите деньги и купите мяса". Чушь собачья!" - высказался парламентарий.

Говоря о том, что работники администрации Сургута имеют возможность помочь одиноким пенсионерам, сорвав открытку с "Елки желаний", Завальный призвал "не считать деньги в чужих карманах".

"Чужую беду руками разведу. Легко деньги считать чужие! Кто-то заработал — ему легко, а вот мне тяжело. Он зарабатывает больше, чем я... Какие доходы — такие и расходы! Не надо в чужой карман заглядывать. В свой погляди. И если считаешь, что у тебя излишки появились, — просто на улице подойди к прохожему, который плохо одет, и вот ему деньги дай. А рассуждения, что чиновники много зарабатывают и пусть они поделятся с народом, — гнилой популизм", — заключил парламентарий.