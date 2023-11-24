Глава Тюменской области назвал направления развития региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами на выставке-форуме "Россия" у стенда региона, сообщил, что девять из десяти жителей области чувствуют себя счастливыми. Также он уточнил, какие направления важны для развития субъекта.

"Мы хотим на стенде показать, как наши предки и современники с любовью развивали и развивают регион, показывая перспективу", - сказал Моор.

"Важны и нужны все проекты – большие, средние, малые. Флагманы региона – "Сибур", "Роснефть". Экономика тогда сильна, когда диверсифицирована. Мы заинтересованы в реализации как можно большего количества малых, средних проектов в самых разных отраслях", - сказал Моор.

Еще одним вектором развития региона губернатор считает туризм.

"Турпоток в Тюменской области растет. За последние пять лет он вырос в полтора раза. Оперативные данные текущего года говорят о том, что рост в сравнении с прошлым годом составил 10%. Безусловно, это – большая нагрузка на инфраструктуру", - сказал Моор.

В регионе смогут отдохнуть все желающие – есть возможность сделать это людям с любым достатком. Интересны туристам Тобольск, Ялуторовск.

"Впереди – новогодние праздники. Если кто-то их не спланировал, то ждем в Тюмени", - сказал Моор.